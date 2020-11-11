Байден считает позором отказ Трампа признавать результаты выборов

Избранный президент США Джо Байден называет позором отказ действующего президента Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах. По его словам, необходимости в судебных разбирательствах нет.
Об этом сообщает CNN.
По мнению Байдена, в результате произойдет переход власти.
"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", - сказал он.
Избранный президент также убежден, что в конечном счете республиканцы признают его победу.
Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.
7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.
Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.