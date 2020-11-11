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Байден считает позором отказ Трампа признавать результаты выборов

США, Среда 11 ноября 2020 01:46
Байден считает позором отказ Трампа признавать результаты выборов
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден называет позором отказ действующего президента Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах. По его словам, необходимости в судебных разбирательствах нет.

Об этом сообщает CNN.

По мнению Байдена, в результате произойдет переход власти.

"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", - сказал он.

Избранный президент также убежден, что в конечном счете республиканцы признают его победу.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США

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