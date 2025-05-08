Трамп побачив прогрес на шляху до миру між Україною та РФ: "Бої стали трохи інші"
США вдалося домогтися гарного прогресу на шляху до миру між Україною та Росією. Зокрема, нібито змінився характер бойових дій.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.
"Ми досягаємо хорошого прогресу. Бої зараз трохи інші, ніж були раніше. Думаю, якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити все", - зазначив Трамп.
За його словами, без участі США Росія могла б захопити всю територію України. При цьому він додав, що США нібито "по дурості" надавали Україні військову допомогу, але країна "отримає компенсацію" за допомогою угоди про надра.
"Думаю, ми будемо дуже активно брати участь у спробах зупинити цю бійню", - пообіцяв американський лідер.
Він укотре заявив, що на війні Росії проти України щотижня в середньому гинуть 5 тисяч солдатів.
"Я бачив супутникові знімки - частини тіл, розкидані по полях, голови і руки. Це настільки жахливо. Я, чесно кажучи, ніколи раніше нічого подібного не бачив", - додав Трамп.
Мирні переговори
Нагадаємо, переговори щодо завершення війни Росії проти України відбуваються за посередництва США. Безпосередньо українські та російські чиновники діалогу не ведуть.
У березні Вашингтон запропонував двом країнам укласти перемир'я на 30 днів. Україна погодилася, а з Росією виникли проблеми. Російський диктатор Володимир Путін захотів, щоб йому дали гарантії, що за час перемир'я Україна не посилиться.
При цьому вчора, 7 травня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна вже хоче "вийти за рамки" 30-денного перемир'я і обговорювати довгострокове врегулювання.
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