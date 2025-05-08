Трамп увидел прогресс на пути к миру между Украиной и РФ: "Бои стали немного другие"

США удалось добиться хорошего прогресса на пути к миру между Украиной и Россией. В частности, якобы изменился характер боевых действий.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы добиваемся хорошего прогресса. Бои сейчас немного другие, чем были раньше. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, возможно, пошла бы до конца, чтобы захватить все", - отметил Трамп.

По его словам, без участия США Россия могла бы захватить всю территорию Украины. При этом он добавил, что США якобы "по глупости" предоставляли Украине военную помощь, но страна "получит компенсацию" при помощи сделки о недрах.

"Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту бойню", - пообещал американский лидер.

Он в очередной раз заявил, что на войне России против Украины каждую неделю в среднем погибают 5 тысяч солдат.

"Я видел спутниковые снимки - части тел, разбросанные по полям, головы и руки. Это настолько ужасно. Я, честно говоря, никогда раньше ничего подобного не видел", - добавил Трамп.