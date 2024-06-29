Трамп планує знову вивести США з важливої кліматичної угоди

За даними Politico, американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, повернувшись до влади. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у разі повернення в Білий дім, розповів Politico знайомий з цим процесом юрист.

Politico звернулося до речниці передвиборчої кампанії Трампа та отримало підтвердження щодо таких намірів колишнього президента США.

"Лівітт.

Як зазначає Politico, такі плани Трампа не є несподіванкою, оскільки він вже одного разу виводив США з цієї угоди, а також виступав проти неї під час теледебатів з чинним президентом Джо Байденом. Під час дебатів Трамп називав угоду "обкраданням США" та "катастрофою".

Politico

передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.

США приєдналися до Паризької угоди 2015 року за президента Барака Обами. У 2020 році Трамп, який на той час обіймав посаду президента, оголосив, що США виходять з угоди. Через рік, після приходу до влади Джо Байдена, Вашингтон знову повернувся до угоди.

Паризька кліматична угода була укладена у 2016 році задля протидії змінам клімату шляхом утримання зростання середньої світової температури, зниження викидів парникових газів і тому подібне.