Трамп планирует снова вывести США из важного климатического соглашения

По данным Politico, американские консерваторы годами готовили почву для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, вернувшись к власти. Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом, рассказал Politico знакомый с этим процессом юрист.

Politico обратился к представителю предвыборной кампании Трампа и получил подтверждение таких намерений бывшего президента США.

Ливитт.

Как отмечает Politico, такие планы Трампа не являются неожиданностью, поскольку он уже однажды выводил США из этого соглашения, а также выступал против него во время теледебатов с действующим президентом Джо Байденом. Во время дебатов Трамп называл соглашение "обворовыванием США" и "катастрофой".

Politico

предвыборной кампании Трампа эту информацию комментировать отказалась.

США присоединились к Парижскому соглашению 2015 года при президенте Бараке Обаме. В 2020 году Трамп, занимавший в то время пост президента, объявил, что США выходят из соглашения. Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.

Парижское климатическое соглашение было заключено в 2016 году для противодействия изменениям климата путем удержания роста средней мировой температуры, снижения выбросов парниковых газов и т.п.