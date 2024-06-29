RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп планирует снова вывести США из важного климатического соглашения

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший президент США Дональд Трамп хочет снова выйти из Парижского климатического соглашения в случае своей победы на выборах.

Об этом заявила представитель предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным Politico, американские консерваторы годами готовили почву для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, вернувшись к власти. Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом, рассказал Politico знакомый с этим процессом юрист.

Politico обратился к представителю предвыборной кампании Трампа и получил подтверждение таких намерений бывшего президента США.

Ливитт.

Как отмечает Politico, такие планы Трампа не являются неожиданностью, поскольку он уже однажды выводил США из этого соглашения, а также выступал против него во время теледебатов с действующим президентом Джо Байденом. Во время дебатов Трамп называл соглашение "обворовыванием США" и "катастрофой".

Politico

предвыборной кампании Трампа эту информацию комментировать отказалась.

США присоединились к Парижскому соглашению 2015 года при президенте Бараке Обаме. В 2020 году Трамп, занимавший в то время пост президента, объявил, что США выходят из соглашения. Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.

Парижское климатическое соглашение было заключено в 2016 году для противодействия изменениям климата путем удержания роста средней мировой температуры, снижения выбросов парниковых газов и т.п.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. За президентский пост будут сражаться Джо Байден и Дональд Трамп.

На днях между ними состоялись первые теледебаты, в которых Байден потерпел явное поражение. Больше о дебатах кандидатов в президенты - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСоглашение по климату