Трамп планирует снова вывести США из важного климатического соглашения

Бывший президент США Дональд Трамп хочет снова выйти из Парижского климатического соглашения в случае своей победы на выборах.
Об этом заявила представитель предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным Politico, американские консерваторы годами готовили почву для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, вернувшись к власти. Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом, рассказал Politico знакомый с этим процессом юрист.
Politico обратился к представителю предвыборной кампании Трампа и получил подтверждение таких намерений бывшего президента США.
Ливитт.
Как отмечает Politico, такие планы Трампа не являются неожиданностью, поскольку он уже однажды выводил США из этого соглашения, а также выступал против него во время теледебатов с действующим президентом Джо Байденом. Во время дебатов Трамп называл соглашение "обворовыванием США" и "катастрофой".
Politico
предвыборной кампании Трампа эту информацию комментировать отказалась.
США присоединились к Парижскому соглашению 2015 года при президенте Бараке Обаме. В 2020 году Трамп, занимавший в то время пост президента, объявил, что США выходят из соглашения. Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.
Парижское климатическое соглашение было заключено в 2016 году для противодействия изменениям климата путем удержания роста средней мировой температуры, снижения выбросов парниковых газов и т.п.
Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. За президентский пост будут сражаться Джо Байден и Дональд Трамп.
На днях между ними состоялись первые теледебаты, в которых Байден потерпел явное поражение. Больше о дебатах кандидатов в президенты - читайте по ссылке.
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