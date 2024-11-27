Трамп планує призначити очільником ВМС США бізнесмена, який не служив в армії

"Джон буде надзвичайною силою для наших Військово-морських сил і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка перш за все"", - заявив Трамп.

Джон Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної фірми Rugger Management LLC, розташованої у Флориді. Він також був керуючим партнером MSD Capital, приватної інвестиційної компанії.

Американські видання наголошують, що Фелан, якого планують призначити очільником ВМС, не служив в армії.

Фелан є активним донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов’язаних із Республіканською партією. У квітні він пожертвував понад 834 тисячі доларів спільному комітету Трампа. У серпні бізнесмен прийняв республіканця у своєму будинку, коли той приїхав на благодійну акцію в Аспені (штат Колорадо).

Посада очільника ВМС потребує схвалення Сенату, де Республіканська партія матиме більшість наступного року.