Трамп планує призначити очільником ВМС США бізнесмена, який не служив в армії

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав кандидата на пост керівника Військово-морських сил США. Посаду може отримати бізнесмен Джон Фелан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"Джон буде надзвичайною силою для наших Військово-морських сил і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка перш за все"", - заявив Трамп.
Джон Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної фірми Rugger Management LLC, розташованої у Флориді. Він також був керуючим партнером MSD Capital, приватної інвестиційної компанії.
Американські видання наголошують, що Фелан, якого планують призначити очільником ВМС, не служив в армії.
Фелан є активним донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов’язаних із Республіканською партією. У квітні він пожертвував понад 834 тисячі доларів спільному комітету Трампа. У серпні бізнесмен прийняв республіканця у своєму будинку, коли той приїхав на благодійну акцію в Аспені (штат Колорадо).
Посада очільника ВМС потребує схвалення Сенату, де Республіканська партія матиме більшість наступного року.
Після перемоги на виборах президента США Дональд Трамп почав формувати свою команду. Низка представників майбутньої адміністрації Трампа підтримує Україну, але декілька персон робили неоднозначні заяви щодо війни в Україні.
Посаду віцепрезидента США обійме сенатор Джей Ді Венс. Він відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна ворогом і допускав територіальні поступки України для завершення війни.
Крім того, Трамп хоче призначити губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем очільницею Міністерства внутрішніх справ. Вона стверджувала, що допомога Україні нібито є стратегічною помилкою США.
Більше про оточення Трампа та тих, хто увійде в команду нового президента США - у матеріалі РБК-Україна.
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