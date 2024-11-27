Трамп планирует назначить главой ВМС США бизнесмена, не служившего в армии

Команда Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп начал формировать свою команду. Ряд представителей будущей администрации Трампа поддерживает Украину, но несколько персон делали неоднозначные заявления о войне в Украине.

Пост вице-президента США займет сенатор Джей Ди Венс. Он отказался назвать российского диктатора Владимира Путина врагом и допускал территориальные уступки Украины для завершения войны.

Кроме того, Трамп хочет назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем главой Министерства внутренних дел. Она утверждала, что помощь Украине якобы является стратегической ошибкой США.

Больше об окружении Трампа и тех, кто вошел в команду нового президента США - в материале РБК-Украина.

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