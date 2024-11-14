Трамп планує призначити міністром охорони здоров'я затятого "антивакса", - CNN
Обраний президент США Дональд Трамп визначився, хто у його команді стане міністром охорони здоров'я та соціальних служб. Ним буде затятий противник вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами двох джерел, Трамп ось-ось оголосить, що наступними міністром охорони здоров'я та соціальної служби стане Роберт Кеннеді-молодший. Цей крок, як пише видання, стане ще одним провокаційним вибором новообраного президента.
Джерело CNN повідомило, що Трамп офіційно запропонував цю роль Кеннеді, і може оголосити про це вже сьогодні.
Кеннеді-молодший є затятим антиваксом
Зазначимо, що з 2005 року Роберт Кеннеді молодший почав виступати проти вакцинації населення. Особливо популярним він став у 2020 році під час COVID-19. З цього приводу у нього виникли серйозні розбіжності навіть із власною родиною. Так, у 2021 році його сестра, Керрі Кеннеді, назвала позицію Роберта стосовно цього питання "дуже небезпечною".
А двома роками раніше, троє інших членів сім'ї спільно опублікували статтю у виданні Politico, публічно засудивши Кеннеді-молодшого щодо практики вакцинації. Вони заявили, що його погляди "трагічно помилкові" і загрожують "смертельними наслідками".
У 2022 році соцмережі Facebook та Instagram видалили акаунти групи Children's Health Defence ("Захист дитячого здоров'я"), яку заснував Кеннеді-молодший. Причиною стало неодноразове порушення політики компаній щодо дезінформації з медичних питань.
У 2023 році Роберт Кеннеді-молодший стверджував, що вакцини викликають аутизм, а їх застосування можна порівняти з винищенням євреїв у нацистських таборах.
Також він якось сказав, що після вакцинації помре 30% населення планети.
Додамо, що він має інші теорії змови, які так чи інакше пов'язані з вакцинами.
Формування команди Трампа
Нагадаємо, що на посаду нового директора Національної розвідки Трамп хоче призначити Тулсі Габбард. Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України звинувачував її в поширенні антиукраїнської пропаганди. Зокрема, вона розповідала про "біолабораторії в нашій країні".
Також ми писали, що члени перехідної команди Трампа формують список військових чиновників, яких буде звільнено. До нового переліку, ймовірно, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів США
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