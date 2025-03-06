Трамп планує позбавити правового статусу українців, які втекли до США від війни, - Reuters

Як пише видання, такий крок може бути прийнятий Штатами вже у квітні. Однак згортання захисту для українців почалось до того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп посварився з президентом Володимиром Зеленським.

За словами джерел, це частина зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм започаткованих за часів адміністрації Байдена.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень. Білий дім і посольство України не відповіли на запити Reuters.

Однак мігранти можуть зіткнутися з прискореною процедурою депортації, йдеться у внутрішньому електронному листі ICE, з яким ознайомилося Reuters.

Зазначається, що до 240 000 українців, які рятувались від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охопили понад 70 000 афганців.

Трамп і боротьба з мігрантами

Нагадаємо, Дональд Трамп у перші години свого президентства ввів надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він також скасував автоматичне надання громадянства США всім тим, хто народився на території країни. Також Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово перебувати в США.

А наприкінці лютого стало відомо, що адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих громадянами з Латинської Америки та України, яким було дозволено в'їзд за програмами часів експрезидента Джо Байдена. Ініціатори посилаються на шахрайство та міркування безпеки.