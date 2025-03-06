Трамп планирует лишить правового статуса украинцев, бежавших в США от войны, - Reuters

Как пишет издание, такой шаг может быть принят Штатами уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы Reuters.

Однако мигранты могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации, говорится во внутреннем электронном письме ICE, с которым ознакомилось Reuters.

Отмечается, что до 240 000 украинцев, которые спасались от российского вторжения, и 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 000 афганцев.

Трамп и борьба с мигрантами

Напомним, Дональд Трамп в первые часы своего президентства ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Он также отменил автоматическое предоставление гражданства США всем тем, кто родился на территории страны. Также Министерство внутренней безопасности приостановило программы, которые позволяли иммигрантам временно находиться в США.

А в конце февраля стало известно, что администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных гражданами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд по программам времен экс-президента Джо Байдена. Инициаторы ссылаются на мошенничество и соображения безопасности.