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Трамп не планує повертатися до Twitter: у чому причина

Фото: Колишній президент США Дональд Трамп (wikimedia)
Автор: Олег Васьків

Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно розблокували у Twitter, не планує повертатися до соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 45 глави американської держави, зроблену під час з'їзду Коаліції єврейських республіканців.

Причиною свого рішення політик назвав "падіння залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів".

Натомість Трамп запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі.

"У неї неймовірне охоплення користувачів і в ній набагато зручніше, ніж у Twitter", - заявив колишній президент США.

Нагадаємо, раніше власник Twitter Ілон Маск опублікував опитування, чи варто відновлювати акаунт Дональда Трампа.

Результати голосування були на користь ексглави Сполучених Штатів і мільярдер розблокував обліковий запис політика.

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TwitterДональд Трамп