Трамп планує поставити на керівну посаду в енергетиці представника демократів

США, Субота 09 серпня 2025 05:10
Трамп планує поставити на керівну посаду в енергетиці представника демократів Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дональд Трамп планує призначити демократа Девіда Рознера, людину з команди Байдена, головою Федеральної комісії з регулювання енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Як повідомив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності, цей крок поставить демократа на чолі агентства, яке відіграє важливу роль у планах Трампа з просування американської нафти, газу та вугілля.

Очікується, що Рознер змінить на посаді голови комісії республіканця Марка Крісті, який нещодавно залишив цю роль.

Девід Рознер раніше працював помічником сенатора за часів Байдена Джо Манчіна - політика, який активно відстоював інтереси вугільної та газової галузі у Конгресі. За словами джерела, новий голова в цілому підтримує енергетичні пріоритети чинного президента.

FERC давно стала політичним полем бою: під час першої каденції Трампа його призначенці намагалися, але не змогли протягнути політику, що віддавала б перевагу газовій і вугільній генерації.

Сьогодні ж ситуація ускладнюється зростанням попиту на дешеву енергію — зокрема через бум дата-центрів та розвиток штучного інтелекту. Минулого місяця річний аукціон з продажу електроенергії найбільшої енергомережі США побив рекорд, сягнувши $16,1 млрд.

Нагадаємо, Трамп звільнив главу Бюро трудової статистики через "антиреспубліканські цифри".

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
