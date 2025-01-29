Трамп планує підписати указ про депортацію за антисемітизм, - ЗМІ

За інформацією видання, Трамп своїм указом доручить усім федеральним агентствам визначити цивільні та кримінальні заходи боротьби з антисемітизмом, зокрема знайти способи депортації антиєврейських активістів, які порушили закони.

New York Post уточнює, що керівники агентств і департаментів повинні будуть представити Білому дому рекомендації протягом 60 днів, а також викласти плани Міністерства юстиції з розслідування графіті та залякувань на підтримку ХАМАС, зокрема в кампусах коледжів.

Водночас, як пишуть журналісти, указ закликає до депортації іноземців-резидентів - зокрема й студентів із візами, - які порушили закони під час антиізраїльських протестів після терактів 7 жовтня 2023 року.

Видання нагадує, що минулого місяця шість комітетів Палати представників, очолюваних республіканцями, випустили доповідь, у якій закликали уряд докласти більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Зокрема, пропонувалося обмежити федеральну допомогу коледжам, щоб змусити їх проводити суворішу політику проти антиєврейських упереджень.

У цій доповіді особливу увагу було приділено Колумбійському університету, де відбувалися великі збори, під час яких було зафіксовано безліч випадків антиєврейських висловлювань на адресу як проізраїльських активістів, так і єврейських студентів.