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Трамп планирует подписать указ о депортации за антисемитизм, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп уже сегодня, 29 января, может подписать указ об усилении ответственности за антисемитизм. Одним из вариантов наказания, вероятно, будет депортация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

По информации издания, Трамп своим указом поручит всем федеральным агентствам определить гражданские и уголовные меры борьбы с антисемитизмом, в том числе найти способы депортации антиеврейских активистов, нарушивших законы. 

New York Post уточняет, что руководители агентств и департаментов должны будут представить Белому дому рекомендации в течение 60 дней, а также изложить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугиваний в поддержку ХАМАС, в том числе в кампусах колледжей.

При этом, как пишут журналисты, указ призывает к депортации иностранцев-резидентов - в том числе студентов с визами, - которые нарушили законы во время антиизраильских протестов после терактов 7 октября 2023 года.

Издание напоминает, что в прошлом месяце шесть комитетов Палаты представителей, возглавляемых республиканцами, выпустили доклад, в котором призвали правительство предпринять больше усилий для борьбы с антисемитизмом. В частности, предлагалось ограничить федеральную помощь колледжам, чтобы заставить их проводить более строгую политику против антиеврейских предубеждений.

В этом докладе особое внимание было уделено Колумбийскому университету, где проходило большое собрание, в ходе которого было зафиксировано множество случаев антиеврейских высказываний в адрес как произраильских активистов, так и еврейских студентов.

Протесты в США

Напомним, в США студенты неоднократно организовывали массовые акции протеста в поддержку Палестины. Они резко критиковали действия Израиля, который воюет против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

В ответ конгрессмены от республиканской партии предложили отправлять в Сектор Газа тех студентов, которые нарушили закон на территории студенческого городка.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильДональд Трамп