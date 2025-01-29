Трамп планирует подписать указ о депортации за антисемитизм, - СМИ

По информации издания, Трамп своим указом поручит всем федеральным агентствам определить гражданские и уголовные меры борьбы с антисемитизмом, в том числе найти способы депортации антиеврейских активистов, нарушивших законы.

New York Post уточняет, что руководители агентств и департаментов должны будут представить Белому дому рекомендации в течение 60 дней, а также изложить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугиваний в поддержку ХАМАС, в том числе в кампусах колледжей.

При этом, как пишут журналисты, указ призывает к депортации иностранцев-резидентов - в том числе студентов с визами, - которые нарушили законы во время антиизраильских протестов после терактов 7 октября 2023 года.

Издание напоминает, что в прошлом месяце шесть комитетов Палаты представителей, возглавляемых республиканцами, выпустили доклад, в котором призвали правительство предпринять больше усилий для борьбы с антисемитизмом. В частности, предлагалось ограничить федеральную помощь колледжам, чтобы заставить их проводить более строгую политику против антиеврейских предубеждений.

В этом докладе особое внимание было уделено Колумбийскому университету, где проходило большое собрание, в ходе которого было зафиксировано множество случаев антиеврейских высказываний в адрес как произраильских активистов, так и еврейских студентов.