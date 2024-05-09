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У США хочуть відправляти до Сектору Газа студентів-учасників антиізраїльських протестів

Вашингтон, США, Четвер 09 травня 2024 03:54
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У США хочуть відправляти до Сектору Газа студентів-учасників антиізраїльських протестів Фото: у США хочуть відправляти пропалестинських студентів на півроку до Сектора Газа (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Конгресмени від Республіканської партії внесли у Палату представників законопроект, що передбачає відправку до Сектора Гази осіб, що порушили закон на території студентського містечка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Законопроект у середу, 8 травня, представили республіканець від штату Теннессі Енді Оглес, разом з конгресменами Ренді Вебером і Джеффом Дунканом у відповідь на антиізраїльські демонстрації, що тривають у студентських містечках по всій країні.

Засуджені будуть змушені відбувати щонайменше шестимісячне покарання у вигляді громадських робіт у Секторі Газа, де Ізраїль проводить воєнну кампанію з ліквідації ХАМАСу та порятунку решти ізраїльтян, яких терористи захопили в заручники у жовтні.

За словами автора законопроекту Енді Огласа, студенти покинули заняття, щоб переслідувати інших студентів та зривати загальноуніверситетські заходи, зокрема церемонії початку навчання в університетах по всій країні. Він вважає, що цю практику слід припинити.

"Ось чому я запровадив закон, згідно з яким будь-яку особу, засуджену за незаконну діяльність на території кампусу американського університету з 7 жовтня 2023 року, буде відправлено до Гази для відбуття щонайменше шестимісячних громадських робіт", - сказав Оглес.

Конгресмен Вебер додав: "Якщо ви підтримуєте терористичну організацію і берете участь у незаконній діяльності в кампусах, ви повинні відчути смак власних ліків. Я впевнений, що ці прихильники ХАМАСу не протримаються і дня, але давайте дамо їм таку можливість".

Однак у Fox News припускають, що законопроект, скоріш за все, матиме невизначені шанси у Палаті представників, де республіканці мають лише одне місце. І навіть якщо він пройде, контрольований демократами Сенат майже напевно його проігнорує.

Антиізраїльські протести в США

30 квітня студенти-прихильники Палестини, організували на території Колумбійського університету в Нью-Йорку акцію протесту проти війни у Секторі Газа.

Зокрема, вони захопили навчальний корпус Гамільтон-Хол. Студенти розбили вікна, заблокували входи та виходи і скандували пропалестинські гасла.

Згодом правоохоронці звільнили корпус від демонстрантів, були затримані десятки студентів.

Подібні пропалестинські мітинги відбулися також у низці інших штатів.

Ізраїль з осені минулого року проводить воєнну операцію проти ХАМАС на території Сектору Газа. Внаслідок бойових дій загинули тисячі цивільних жителів регіону. Країни ЄС і США звинуватили Тель-Авів у порушенні гуманітарного права і прав людини.

Зокрема, США призупинили постачання боєприпасів для Ізраїлю та вимагають не починати операцію на території міста Рафах, де перебувають 1,5 млн палестинських біженців з інших районів Сектора Газа.

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