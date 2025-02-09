Трамп планує очолити Центр Кеннеді та розпустити його Опікунську раду

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір розформувати опікунську раду Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні. Також він планує стати його новим головою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Трампа, озвучений план є визначним кроком, спрямованим на реформування Центру.

"За моєю вказівкою ми збираємося зробити Центр Кеннеді у Вашингтоні, округ Колумбія, ЗНОВУ ВЕЛИКИМ. Я вирішив негайно звільнити кількох осіб з Опікунської ради, включно з головою, які не поділяють наше бачення золотого століття в мистецтві та культурі. Незабаром ми оголосимо про новий склад Ради з чудовим головою, ДОНАЛЬДОМ ДЖ. ТРАМПОМ!", - написав він у соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп розкритикував культурні програми Кеннеді-центру.

"Лише минулого року в Центрі Кеннеді проходили трансвеститські шоу, спеціально орієнтовані на нашу молодь - ЦЬОМУ МАЄ БУТИ ПОКЛАДЕНО КРАЙ. Центр Кеннеді - це американська святиня, і він повинен відображати на своїй сцені найяскравіших ЗІРОК з усіх куточків нашої країни. Для Центру Кеннеді НАЙКРАЩЕ ЩЕ ПОПЕРЕДУ!", - додав президент.

Реакція керівництва Центру

Водночас, у Кеннеді-Центрі зазначили, що поінформовані про пост Трамп у соцмережі, але не отримували жодних офіційних повідомлень від Білого дому щодо змін у складі Опікунської ради.

"Ми знаємо, що деякі члени нашої ради отримали повідомлення про звільнення від адміністрації. Наш статут не забороняє новій адміністрації замінювати членів правління, але це буде перший випадок, коли такі дії будуть вжиті щодо правління Центру Кеннеді", - йдеться у повідомленні.

Один із членів призначеної Байденом Ради директорів повідомив CNN, що вони ще не отримували жодних повідомлень від Центру Кеннеді щодо свого статусу.

Нинішнім головою ради директорів Центру є мільярдер і філантроп Девід Рубенштейн, він союзник колишнього президента Джо Байдена.

У CNN нагадали, що президенти США призначають членів правління Центру на ротаційній основі. Нинішніми членами, призначеними Трампом, є Лі Грінвуд, Паоло Дзамполлі та генеральний прокурор Памела Бонді.

Минулого тижня президент Центру Кеннеді Дебора Раттер оголосила про наміри піти у відставку наприкінці 2025 року. Правління розпочало пошуки і найняло хедхантера. Її наступника, ймовірно, обере чинний президент.

Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді або просто Кеннеді-центр - культурний заклад, розташований на березі річки Потомак у Вашингтоні. Центр було відкрито 8 вересня 1971 року на згадку про президента Джона Кеннеді.

У Кеннеді-центрі базуються і проводять свої заходи: Національний симфонічний оркестр США, Американський інститут кіномистецтва, Вашингтонський хор, Національна опера і Товариство виконавських мистецтв.