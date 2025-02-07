Трамп обіцяє "хірургічні чистки" у ФБР через розслідування штурму Капітолія

Президент США Дональд Трамп звільнить деяких агентів ФБР. Мова про тих, хто приймав участь у розслідуванні штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters, AP.

"Я звільню деяких з них, тому що деякі з них були корумповані. Це буде зроблено швидко і дуже хірургічно", - сказав він на прес-конференції з прем’єр-міністром Японії. За даними АР, плани Трампа викликали побоювання щодо політизації федеральних правоохоронних органів і помсти проти людей, які проводили розслідування щодо його прихильників. При цьому, як пише Reuters, Трамп не надав жодних додаткових подробиць про те, скільки агентів буде звільнено та коли.