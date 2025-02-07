Трамп планує масові звільнення медпрацівників - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа працює над розпорядженням про звільнення тисяч працівників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США. Однак Білий дім заперечує, що готує такий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними WSJ, згідно з розпорядженням, яке може з'явитися вже наступного тижня, Управління з контролю за продуктами і ліками, Центри з контролю та профілактики захворювань та інші відомства охорони здоров'я - повинні будуть скоротити певний відсоток співробітників. Чиновникам було доручено підготувати списки працівників на випробувальному терміні, які відіграють важливу роль і мають бути збережені, а також тих, хто не повинен бути звільнений.
Звіт з'явився після того, як минулого тижня адміністрація Трампа запропонувала 2 мільйонам цивільних федеральних працівників, можливість припинити роботу цього тижня і отримувати зарплату і пільги до 30 вересня, оскільки новий глава Білого дому прагне скоротити уряд.
За даними Комісії США з питань рівних можливостей у сфері зайнятості, у Міністерстві охорони здоров'я та соціальних службах працює понад 83 000 осіб. Агентства, що входять до складу міністерства, виконують низку функцій, зокрема відстежують поточний спалах пташиного грипу та інших вірусів.
Нагадаємо, що свою діяльність на другому президентському терміні, Трамп, зокрема, розпочав із масових звільнень у різних сферах.
Так, адміністрація президента США залишить у USAID менш ніж 300 співробітників, тоді як Агентство США з міжнародного розвитку, за даними CNN, налічує близько 10 000 співробітників по всьому світу, зокрема тисячі підрядників.
Також за інформацією CNN, у рамках ініціативи Трампа про скорочення штату федерального уряду, усім співробітникам ЦРУ запропонували звільнитися й отримати компенсацію. ЦРУ стало першим агентством нацбезпеки, якому запропонували так званий "викуп" усім співробітникам.
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