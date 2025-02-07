Трамп планирует массовые увольнения медработников - WSJ

По данным WSJ, согласно распоряжению, которое может появиться уже на следующей неделе, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие ведомства здравоохранения - должны будут сократить определенный процент сотрудников. Чиновникам было поручено подготовить списки работников на испытательном сроке, которые играют важную роль и должны быть сохранены, а также тех, кто не должен быть уволен.

Отчет появился после того, как на прошлой неделе администрация Трампа предложила 2 миллионам гражданских федеральных работников, возможность прекратить работу на этой неделе и получать зарплату и льготы до 30 сентября, поскольку новый глава Белого дома стретится сократить правительство.

По данным Комиссии США по вопросам равных возможностей в сфере занятости, в Министерстве здравоохранения и социальных службах работает более 83 000 человек. Агентства, входящие в состав министерства, выполняют ряд функций, в том числе отслеживают текущую вспышку птичьего гриппа и других вирусов.