Трамп не планує брати участь у першій зустрічі Зеленського і Путіна

На питання про те, чи є оновлена інформація про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна через два тижні, Трамп сказав, що лідерам варто провести двосторонню зустріч.

"Я подумав, що спочатку варто дозволити їм зустрітися - вони ж не були найкращими друзями... Важливо лише те, чи вдасться нам щось зробити", - заявив він.

При цьому президент США зазначив, що ця зустріч пройде без його участі, а наступна буде у тристоронньому форматі.

"Я думаю, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав, інакше я б не організував [двосторонню] зустріч, а організував би тристоронню", - додав Трамп.



