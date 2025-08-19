Трамп не планує брати участь у першій зустрічі Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп не планує бути присутнім на першій зустрічі лідерів України та Росії. Вона може відбутися найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.
На питання про те, чи є оновлена інформація про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна через два тижні, Трамп сказав, що лідерам варто провести двосторонню зустріч.
"Я подумав, що спочатку варто дозволити їм зустрітися - вони ж не були найкращими друзями... Важливо лише те, чи вдасться нам щось зробити", - заявив він.
При цьому президент США зазначив, що ця зустріч пройде без його участі, а наступна буде у тристоронньому форматі.
"Я думаю, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав, інакше я б не організував [двосторонню] зустріч, а організував би тристоронню", - додав Трамп.
Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня на Алясці, а 18 серпня президент США провів тривалі переговори з Зеленським та лідерами Європи у Білому домі.
Після цього Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про наступну зустріч. Як відомо, Росія виступила за двосторонній формат зустрічі на рівні лідерів. Потім, ймовірно, може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна.
Як повідомляють ЗМІ, можливими місцями зустрічі Зеленського і Путіна можуть стати Женева або Угорщина. Також зазначається, що саміт може відбутися найближчими тижнями.