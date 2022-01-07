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Трамп планирует запустить свою социальную сеть Truth: названа дата

Автор: Иванна Шовкун

Бывший президент США Дональд Трамп хочет запустить собственную социальную сеть Truth. Она может начать работать уже 21 февраля 2022 года - в День президентов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Truth Social компании Trump Media & Technology Group (TMTG) задумана как альтернатива Twitter. Приложение будет предлагать функции для отслеживания других людей и актуальных тем, как и в Twitter.

Запуск приложения соцсети состоится через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа за то, что он побуждал своих сторонников участвовать в нападении 6 января 2021 года на Капитолий США.

Ожидается, что запуск станет первым из трех этапов развития TMTG. Вторым будет услуга подписки на видео под названием TMTG+ с развлекательными программами, новостями и подкастами. Презентация для инвесторов в ноябре показала, что TMTG также хочет запустить сеть подкастов.

Напомним, сервис микроблогов Twitter презентовал нововведение, благодаря которому будут создаваться автоматические субтитры к опубликованным видео. Функция будет доступна пользователям приложений на iOS и Android, а также лицам, использующим веб-браузеры.

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Дональд Трамп