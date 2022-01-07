Трамп планує запустити свою соціальну мережу Truth: названо дату

Колишній президент США Дональд Трамп хоче запустити власну соціальну мережу Truth. Вона може почати працювати вже 21 лютого 2022 року – у День президентів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Truth Social компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) задумана як альтернатива Twitter. Додаток буде пропонувати функції для відстеження інших людей та актуальних тем, як і в Twitter.

Запуск програми соцмережі відбудеться через 13 місяців після того, як Facebook та Twitter заблокували акаунти Трампа за те, що він спонукав своїх прихильників брати участь у нападі 6 січня 2021 року на Капітолій США.

Очікується, що запуск стане першим із трьох етапів розвитку TMTG. Другим буде послуга підписки на відео під назвою TMTG+ з розважальними програмами, новинами та подкастами. Презентація для інвесторів у листопаді показала, що TMTG також хоче запустити мережу подкастів.