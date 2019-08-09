Трамп не планирует занижать курс доллара

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам американского лидера, США не нужна девальвация доллара в ответ на ослабление юаня.

Как сообщалось, на этой неделе Центральный банк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар США. Это минимальное значение курса с 2008 года.

"У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира", - отметил Трамп.

Вместе с тем президент США добавил, что если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на фоне торговой войны с Китаем в Соединенных Штатах Америки произошел обвал на рынке акций. 5 августа состоялось наибольшее падение курсов акций за этот год.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран.