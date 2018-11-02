Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

США і Китай можуть укласти торговельну угоду не раніше 30 листопада

Президент США Дональд Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20, який пройде 30 листопада та 1 грудня в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, за даними Bloomberg, Трамп попросив ключових співробітників Білого дому почати підготовку умов нової торговельної угоди з Китаєм. Також повідомляється, що стимулом до цього стала телефонна розмова Трампа з Сі Цзіньпіном 1 листопада.

Зазначимо, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна має пройти в рамках саміту G20 у період з 30 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, раніше американський президент заявляв, що Китай завдав дуже великої шкоди економіці США.

"Я впевнений, що ми зможемо укласти гарну угоду з Китаєм, і вона зобов'язана бути відмінною, тому що вони виснажували економіку нашої країни", - додав Трамп.

Крім того, раніше США звинуватили Китай у крадіжці даних про виробництво авіадвигунів.

З початку 2018 року США у кілька підходів ввели торговельні мита проти Китаю, під обмеження потрапив імпорт більш ніж на 250 млрд доларів.