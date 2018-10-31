США обвиняют Китай в краже данных о производстве авиадвигателей

Фото: Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (aviadeja vu)

В обвинительном заключении фигурируют имена сотрудников министерства общественной безопасности провинции Цзянсу

Власти США обвиняют сотрудников разведки Китая в незаконном проникновении в компьютерные системы частных компаний с последующей кражей информации о производстве турбовентиляторных двигателей, применяемых в гражданской авиации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Из обвинительного заключения Минюста США следует, что сообщниками китайских спецслужб выступили частные хакеры и представители самих компаний. В заключении указано, что во время предполагаемого взлома систем, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) занималась разработкой аналогичного двигателя для использования на внутреннем и внешнем авиарынках.

Сообщается также, что на многих китайских самолетах, в том числе C919 и ARJ21, сейчас установлены иностранные двигатели, однако власти КНР пытаются разработать конкурентоспособные альтернативы.

По данным следствия, во время взлома, в совершении которого подозревают 10 человек, были украдены конфиденциальные данные, "которые могут быть использованы китайскими организациями для создания того же или подобного двигателя без существенных затрат на исследования и разработки.

В заключении американского Минюста также отмечается, что целью хакерской атаки были десятки компаний, но в отчете указывается только Capstone Turbine Corp.

Добавим также, что в обвинительном заключении фигурируют имена сотрудников министерства общественной безопасности провинции Цзянсу Чжэ Жуна и Чай Мэня. В документе, размещенном на сайте Минюста США, отмечается, что кражи данных проводились в период с января 2010 по май 2015 годов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с КНР, что в результате закончится заключением выгодного для Штатов соглашения. По словам американского лидера, Китай нанес очень большой вред экономике США.

Как писало РБК-Украина ранее, Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны.