Трамп планирует ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Попытку ввести режим ЧП может заблокировать Конгресс

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков. Об этом пишет The Hill.

Сообщается, что об этом свидетельствует предварительный вариант декларации, текст которой оказался в четверг в распоряжении газеты.

В документе говорится, что США неоднократно обращались к правительству Мексики с тем, чтобы оно взяло на себя ответственность и помогло сократить масштаб массовой миграции, однако оно "не смогло смягчить эту проблему".

Как отмечает The Hill, в случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США, как это уже было с февральской декларацией о введении режима ЧП на южной границе страны. О намерении внести такую резолюцию уже сообщил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс). Однако, как и в предыдущий раз, не нее может наложить вето Трамп, отмечает издание.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее РБК-Украина писал, что Трамп заявлял, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.