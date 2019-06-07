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Трамп планує ввести режим НС для застосування мит відносно Мексики

Новини » Політика    07.06.2019 - 08:12
Трамп планує ввести режим НС для застосування мит відносно Мексики
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Спробу ввести режим НС може заблокувати Конгрес

Президент США Дональд Трамп планує оголосити про введення нового режиму НС для застосування мит відносно Мексики з метою протидії нелегальній міграції та контрабанді наркотиків. Про це пише The Hill.

Повідомляється, що про це свідчить попередній варіант декларації, текст якої опинився в четвер у розпорядженні газети.

У документі говориться, що США неодноразово зверталися до уряду Мексики з тим, щоб він взяв на себе відповідальність і допоміг скоротити масштаб масової міграції, однак він "не зміг пом'якшити цю проблему".

Як зазначає The Hill, у випадку введення в дію такої декларації її може спробувати заблокувати Конгрес США, як це вже було з лютневою декларацією про введення режиму НС на південному кордоні країни. Про намір внести таку резолюцію вже повідомив голова комітету Палати представників Конгресу США з доходів та податків Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс). Однак, як і попереднього разу, на неї може накласти вето Трамп, відзначає видання.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готується ввести нові мита щодо Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією.

Раніше РБК-Україна писав, що Трамп заявляв, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

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Новини України Дональд ТрампМексика
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