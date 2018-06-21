Лондон обеспокоен из-за возможной встречи Трампа и Путина до саммита

Трамп и Путин могут встретиться до саммита НАТО

В Британии обеспокоены возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до саммита НАТО. Об этом сообщает The Times.

Так, саммит намечен на 11-12 июля в Брюсселе.

Сообщается, что власти США хотят установить дату переговоров Трампа и Путина либо перед саммитом НАТО, либо уже после того, как президент США завершит свой визит в Великобританию.

Отмечено, что вероятным местом встречи может быть Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

"Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита Трампа в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше после", - рассказал собеседник в британском правительстве.

Он от метил, что НАТО должно обсудить новые меры по сдерживанию агрессии РФ.

"Все обеспокоены тем, что происходит и боятся за будущее альянса", - добавил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО признали стремление Украины к обретению полноценного членства в организации. Североатлантический Альянс присвоил Украине статус страны-аспиранта.