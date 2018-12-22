Трамп планує звільнення голови ФРС

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Президент США обговорює це питання кілька днів

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість звільнення голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство, посилаючись на джерела, повідомило, що Трамп багато разів за останні кілька днів у конфіденційних бесідах обговорював звільнення Пауелла.

Також зазначається, що радники президента США сумніваються, що він все таки прийме це рішення. Деякі радники Трампа попередили його про те, що звільнення Пауелла було б "катастрофічним кроком".

Видання пише, що "не зрозуміло, які правові повноваження є у президента, щоб звільнити Пауелла". Втім, у законі про федрезерв говориться, що керівники ФРС можуть бути "відсторонені від займаної ними посади з тієї чи іншої причини президентом".

Агентство відзначає, що такий крок, як звільнення глави ФРС, став би безпрецедентним викликом незалежності ФРС.

"Це відокремлення політики від грошово-кредитної політики має вселити впевненість у тому, що чиновники ФРС будуть робити те, що правильно для економіки в довгостроковій перспективі, а не підкорятися короткостроковим примхам політика", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США Райана Зінка.

РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттіса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку.