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Трамп планує звільнення голови ФРС

Новини » Політика    22.12.2018 - 21:55
Трамп планує звільнення голови ФРС
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Президент США обговорює це питання кілька днів

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість звільнення голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство, посилаючись на джерела, повідомило, що Трамп багато разів за останні кілька днів у конфіденційних бесідах обговорював звільнення Пауелла.

Також зазначається, що радники президента США сумніваються, що він все таки прийме це рішення. Деякі радники Трампа попередили його про те, що звільнення Пауелла було б "катастрофічним кроком". 

Видання пише, що "не зрозуміло, які правові повноваження є у президента, щоб звільнити Пауелла". Втім, у законі про федрезерв говориться, що керівники ФРС можуть бути "відсторонені від займаної ними посади з тієї чи іншої причини президентом". 

Агентство відзначає, що такий крок, як звільнення глави ФРС, став би безпрецедентним викликом незалежності ФРС. 

"Це відокремлення політики від грошово-кредитної політики має вселити впевненість у тому, що чиновники ФРС будуть робити те, що правильно для економіки в довгостроковій перспективі, а не підкорятися короткостроковим примхам політика", -  пише Bloomberg.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США Райана Зінка.

РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттіса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку. 

 

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Новини України ФРССполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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