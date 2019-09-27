Трамп планирует резко сократить приток беженцев в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В 2020 году право на въезд получат лишь 18 тысяч новых мигрантов

Президент США Дональд Трамп намерен в 2020 году ограничить приток беженцев в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент.

Сообщается, что в 2019 году этот показатель был почти в два раза выше - 30 тысяч человек, а в 2016 году, когда у власти находился еще Барак Обама, в США смогли въехать 110 тысяч мигрантов.

В США считают, что решение различных конфликтов, которые, в первую очередь, приводят к возникновению большого числа перемещенных лиц позволяет помочь гораздо большему числу людей, которые нуждаются в помощи, и сделать это гораздо быстрее, чем это можно было бы сделать путем их переселения или предоставления им убежища в Соединенных Штатах.

В США не исключают увеличение числа допускаемых в страну беженцев в будущем, но отметили, что это станет возможно лишь после того, как заметно снизится нагрузка на иммиграционную систему США.

Напомним, Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском Союзе (ЕС).