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Трамп планує різко скоротити приплив біженців в США

Новини » Політика    27.09.2019 - 12:43
Трамп планує різко скоротити приплив біженців в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У 2020 році право на в'їзд отримають лише 18 тисяч нових мігрантів

Президент США Дональд Трамп має намір до 2020 року обмежити приплив біженців в країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент.

Зазначається, що в 2019 році цей показник був майже в два рази вище - 30 тисяч чоловік, а в 2016 році, коли при владі перебував ще Барак Обама, до США змогли в'їхати 110 тисяч мігрантів.

У США вважають, що вирішення різних конфліктів, які, в першу чергу, призводять до виникнення великого числа переміщених осіб дозволяє допомогти набагато більшому числу людей, які потребують допомоги, і зробити це набагато швидше, ніж це можна було б зробити шляхом їх переселення або надання їм притулку в Сполучених Штатах.

В США не виключають можливість збільшення кількості біженців в майбутньому, але відзначили, що це стане можливим лише після того, як помітно знизиться навантаження на імміграційну систему США.

Нагадаємо, Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися про розподілі врятованих в море біженців. Вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців у Європейському Союзі (ЄС).

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