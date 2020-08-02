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Трамп не планирует переносить выборы президента США, - Белый дом

Вашингтон, Воскресенье 02 августа 2020 19:08
Трамп не планирует переносить выборы президента США, - Белый дом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом против голосования по почте

Американский лидер Дональд Трамп не планирует переносить выборы президента Соединенных Штатов Америки. Президентские выборы пройдут в запланированные сроки - 3 ноября 2020 года.

Об этом заявил представитель Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала CBS.

Как пояснил Медоуз, в администрации президента выступают против проведения всеобщего голосования по почте.

"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - подчеркнул он.

По его мнению, такой формат проведения выборов повлечет задержку, ведь власти могут не справиться с подсчетом бюллетеней.

Напомним, на этой неделе Трамп предложил перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте. Трамп считает, что такой формат голосования позволит другим странам вмешиваться в американские выборы.

Однако позже Трамп отказался от идеи переноса выборов, но выступил против голосования по почте.

Трамп считает, что проведение голосования по почте позволит России и Китая подделать бюллетени и повлиять на результаты президентских выборов в США.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкипрезидентские выборыДональд Трамп
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