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Трамп предложил перенести выборы президента США

Вашингтон, Четверг 30 июля 2020 16:24
Трамп предложил перенести выборы президента США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трамп выступил против голосования по почте

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, чтобы провести голосование на участках. Он считает, что с голосованием по почте 2020 год станет самым неточным и темным в истории США.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Трампа, голосование по почте будет большим смущением для США.

"В условиях всеобщего голосования по почте ... не стоит ли отложить выборы?", - подчеркнул американский лидер.

Трамп пояснил, что голосование по почте будет катастрофическим бедствием, ведь станет легким путем для иностранного вмешательства в президентские гонки.

"Более того, не будет точного подсчета", - добавил он.

Отметим, выборы президента в этом году были назначены на 3 ноября. Они станут 59-ми президентскими выборами в истории США. Главными кандидатами в президенты являются действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Напомним, с вероятностью 91% Трамп проигрывает на выборах своему главному оппоненту Байдену, об этом свидетельствует прогноз издания The Economist; разработанная изданием модель прогнозирует победу Байдена в 25 штатах, а Трампа - в 20.

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