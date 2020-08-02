ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп не планує переносити вибори президента США, - Білий дім

Вашингтон, Неділя 02 серпня 2020 19:08
Трамп не планує переносити вибори президента США, - Білий дім
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Білий дім проти голосування поштою

Американський лідер Дональд Трамп не планує переносити вибори президента Сполучених Штатів Америки. Президентські вибори відбудуться у заплановані терміни - 3 листопада 2020 року.

Про це заявив представник Білого дому Марк Медоуз в ефірі телеканалу CBS.

Як пояснив Медоуз, в адміністрації президента виступають проти проведення загального голосування поштою.

"Все, про що йде мова, зводиться лише до одного - загальне голосування поштою. Це погана ідея для країни", - наголосиві він.

На його думку, такий формат проведення виборів спричинить затримку, адже влада може не впоратися з підрахунком бюлетенів.

Нагадаємо, цього тижня Трамп запропонував перенести президентські вибори, щоб уникнути голосування поштою. Трамп вважав, що такий формат голосування дозволить іншим країнам втручатися в американські вибори.

Однак, пізніше Трамп відмовився від ідеї перенесення виборів, але виступив проти голосування поштою.

Трамп вважає, що проведення голосування поштою дозволить Росії та Китаю підробити бюлетені та вплинути на результати президентських виборів в США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати Америкипрезидентські вибориДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся