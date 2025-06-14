Трамп після дзвінка Путіна: трохи говорили про Україну, його війна має закінчитись

"Сьогодні вранці президент Путін зателефонував, щоб привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня", - наголосив Трамп.

Він зазначив, що Путін дійсно здійснює запланований обмін полоненими. Як зазначив американський президент, велика кількість полонених з обох сторін була обміняна цими днями.

"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна також повинна закінчитися", - зауважив лідер США.