Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі й алюмінію до США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення до 50% тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави на сайті Білого дому.

"З огляду на ситуацію, я вирішив підвищити ставку мита на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів, а також алюмінієвих виробів і похідних алюмінієвих виробів з 25% адвалорного мита до 50% адвалорного мита, починаючи з 00:01 за східним літнім часом 4 червня 2025 року", - йдеться у документі.

В указі президент зазначив, що міністр торгівлі визнав масштаби та умови нинішнього імпорту до США сталевих виробів такими, що загрожують національній безпеці країни.

Тарифи на імпорт сталі й алюмінію

Сполучені Штати на сьогодні посідають друге місце у світі за обсягами імпорту сталі після Європейського Союзу. Головними експортерами цього ресурсу на американський ринок є Канада, Бразилія, Мексика та Південна Корея.

На початку лютого Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без жодних винятків. Таким чином влада намагається стимулювати відкриття нових підприємств у країні.

Нові мита запрацювали у березні. Під дію ставок підпала металопродукція, що використовується у виробництві найрізноманітніших товарів - від кухонного начиння та консервної тари до легкового транспорту.

У травні Трамп анонсував підвищення у два рази митних ставок на імпорт сталі й алюмінію до США.

Додамо, що екс-глава Агентства урядової ефективності Ілон Маск жорстко розктитикував законопроект Трампа про податки і витрати.

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