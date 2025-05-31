Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі в США до 50%
Президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі в США буде збільшено на 50%, що вдвічі більше за поточну ставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Важливо зазначити, що в березні Трамп запровадив 25% мита на всю сталь і алюміній, що надходять до США.
"Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%", - сказав він під час виступу на заводі US Steel недалеко від Піттсбурга, штат Пенсільванія.
Трамп додав, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.
"За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан", - додав президент США.
Оновлено о 03:00
Незабаром після виступу Трамп уточнив, що тарифи на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть збільшені починаючи з середи, 4 червня.
"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один ВЕЛИКИЙ поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - написав він у соцмережі Truth Social .
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 10 лютого Дональд Трамп заявив, що запровадив мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень.
"По суті, ми запроваджуємо 25%-ві тарифи на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств", - сказав.
Тарифи набули чинності в березні і, зокрема, торкнулися Канади, Мексики - двох найбільших іноземних постачальників металів у США.
У травні стало відомо, що Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на аналогічні кроки з боку Вашингтона.
Також ми писали, що у квітні Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Для більшості торгових партнерів було запроваджено "базову" ставку в розмірі 10%, а проти приблизно 60 держав - від 11% до 48%.
Однак трохи пізніше президент США оголосив паузу на 90 днів, щоб дати можливість укласти зі своїми партнерами індивідуальні торговельні угоди. При цьому "базова" ставка продовжує діяти проти всіх країн зі списку Трампа.
Також кілька років тому очільник Білого дому анонсував 50% мита для ЄС, але після переговорів із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, погодився відкласти їх до 9 липня. За цей час сторони, як очікується, повинні будуть домовиться про укладення торговельної угоди.
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