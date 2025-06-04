Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении до 50% тарифов на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства на сайте Белого дома.

"Учитывая ситуацию, я решил повысить ставку пошлины на импорт стальных изделий и производных стальных изделий, а также алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий с 25% адвалорной пошлины до 50% адвалорной пошлины, начиная с 00:01 по восточному летнему времени 4 июня 2025 года", - говорится в документе.

В указе президент отметил, что министр торговли признал масштабы и условия нынешнего импорта в США изделий из стали такими, которые угрожают национальной безопасности страны.

Тарифы на импорт стали и алюминия

Соединенные Штаты на сегодняшний день занимают второе место в мире по объемам импорта стали после Европейского Союза. Главными экспортерами этого ресурса на американский рынок являются Канада, Бразилия, Мексика и Южная Корея.

В начале февраля Дональд Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без исключений. Таким образом власти пытаются стимулировать открытие новых предприятий в стране.

Новые пошлины заработали в марте. Под действие ставок подпала металлопродукция, используемая в производстве самых разнообразных товаров - от кухонной утвари и консервной тары до легкового транспорта.

В мае Трамп анонсировал повышение в два раза таможенных ставок на импорт стали и алюминия в США.

Добавим, что экс-глава Агентства правительственной эффективности Илон Маск жестко раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах.

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