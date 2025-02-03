Трамп про підвищення тарифів: може бути боляче для Америки, але це варте того

Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення про мита на товари з Канади, Мексики та Китаю є доцільним, хоч і може бути болючим для економіки США. Він вважає, що три перераховані вище країни, а також інші - "обкрадають Америку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Такі країни, як Канада, Мексика, Китай і багато інших, які неможливо назвати, продовжують десятиліттями обкрадати Америку, як у сфері торгівлі, так і у сфері злочинності та постачання наркотиків, яким дозволено вільно надходити в Америку", - написав Трамп.

Він вважає, що ці дні закінчилися і Америка більше не буде "дурною країною". Трамп закликав вищезгадані держави виробляти свій продукт на території США, зазначивши, що в такому разі ніякого підвищення тарифів не буде. Президент дотримується позиції, що Сполучені Штати "не повинні втрачати трильйони доларів на субсидуванні інших країн".

"Це буде Золотий вік Америки! Чи буде боляче? Так, можливо. А, можливо, і ні. Але ми зробимо Америку знову великою, і все це буде коштувати тієї ціни, яку доведеться заплатити", - резюмував Трамп.