Китай оскаржить мита США і пригрозив відповісти "контрзаходами"
Китай збирається оскаржити 10% мита, які запровадили США на китайські товари. Пекін пригрозив відповісти Вашингтону "контрзаходами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel NewsAsia.
Видання цитує заяву Міністерства торгівлі Китаю. У відомстві стверджують, що запровадження мит з боку США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі (СОТ).
Китай заявив, що рішуче виступає проти нових мит і пообіцяв вжити відповідних "контрзаходів".
"У відповідь на неправильні дії Сполучених Штатів Китай звернеться зі скаргою до Світової організації торгівлі та запровадить контрзаходи для захисту власних прав та інтересів", - йдеться у заяві.
Міністерство торгівлі Китаю закликало США "виправити свої помилкові дії, піти на компроміс, визнати свої проблеми, вести відверті переговори, зміцнювати співпрацю та врегулювати розбіжності на основі рівності, взаємної вигоди та взаємної поваги".
Торгові мита Трампа
Президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому заявив, що запровадить додаткові мита на імпорт товарів Канади, Мексики, Китаю та країн ЄС.
У суботу, 1 лютого, Трамп наказав запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю, починаючи з вівторка. Економісти вважають, що таким крок США може спровокувати торгову війну.
Канада у відповідь запровадила 25% мита на американські товари.
Крім того, Трамп пригрозив, що запровадить 100% тарифи для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту для заміни долара. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.