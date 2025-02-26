Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, відвідає США в п'ятницю, 28 лютого. Його візит "підтверджено".

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з членами уряду в Білому домі.

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено", - зазначив Трамп.

За словами американського лідера, США та Україна збираються підписати угоду про рідкоземельні мінерали та інші ресурси. Трамп підкреслив, що "це буде дуже велика угода".

Трамп додав, що американські платники податків "не повинні сплачувати рахунки" за виділені на допомогу Україні гроші.

"Найголовніше - ми збираємось домовитися з Росією та Україною про те, щоб вони перестали вбивати людей", - зазначив президент США.