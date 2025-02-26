Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит США в пятницу, 28 февраля. Его визит "подтвержден".
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с членами правительства в Белом доме.
"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено", - отметил Трамп.
По словам американского лидера, США и Украина собираются подписать сделку о редкоземельных минералах и других ресурсах. Трамп подчеркнул, что "это будет очень большое соглашение".
Трамп добавил, что американские налогоплательщики "не должны платить счета" за выделенные на помощь Украине деньги.
"Самое главное - мы собираемся договориться с Россией и Украиной о том, чтобы они перестали убивать людей", - отметил президент США.
Слухи о визите Зеленского в США
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники написало, что Украина и США согласовали детали соглашения о минералах. Его должны подписать президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп.
При этом неназванный украинский чиновник рассказал в комментарии AFP, что сделку могут подписать в Вашингтоне уже в пятницу, 28 февраля.
Сам Зеленский сегодня, 26 февраля, заявлял, что американская сторона уже предложила визит и команды работают над этим вопросом.
Он заверял, что "очень хочет визита", но Украине важно услышать от США, что военную помощь останавливать не будут.
Также Зеленский уточнял, что после возможной поездки в Вашингтон он планирует сразу посетить Лондон и встретиться там с европейскими лидерами.
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