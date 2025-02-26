ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Вашингтон, Среда 26 февраля 2025 19:03
UA EN RU
Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит США в пятницу, 28 февраля. Его визит "подтвержден".

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с членами правительства в Белом доме.

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, США и Украина собираются подписать сделку о редкоземельных минералах и других ресурсах. Трамп подчеркнул, что "это будет очень большое соглашение".

Трамп добавил, что американские налогоплательщики "не должны платить счета" за выделенные на помощь Украине деньги.

"Самое главное - мы собираемся договориться с Россией и Украиной о том, чтобы они перестали убивать людей", - отметил президент США.

Слухи о визите Зеленского в США

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники написало, что Украина и США согласовали детали соглашения о минералах. Его должны подписать президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп.

При этом неназванный украинский чиновник рассказал в комментарии AFP, что сделку могут подписать в Вашингтоне уже в пятницу, 28 февраля.

Сам Зеленский сегодня, 26 февраля, заявлял, что американская сторона уже предложила визит и команды работают над этим вопросом.

Он заверял, что "очень хочет визита", но Украине важно услышать от США, что военную помощь останавливать не будут.

Также Зеленский уточнял, что после возможной поездки в Вашингтон он планирует сразу посетить Лондон и встретиться там с европейскими лидерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Редкоземельные металлы в Украине Помощь Украине
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации