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Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, - Reuters

Вашингтон, Понеділок 20 січня 2025 17:09
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Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обраний президент США Дональд Трамп планує після інавгурації оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів виданню неназваний майбутній співробітник адміністрації Трампа, обраний президент хоче оголосити нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією. Таким рішенням він підкріпить будівництво прикордонної стіни і направлення на кордон додаткових військ.

Співрозмовник Reuters уточнив, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.

За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.

Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.

Трамп і нелегальна міграція

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп різко виступав проти нелегальної міграції, а також обіцяв організувати масштабну депортацію нелегалів.

При цьому вчора, 19 січня, Трамп пообіцяв, що американці "побачать найбільшу депортацію в історії США".

Він пообіцяв швидко закрити переходи на кордоні для нелегальних мігрантів.

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