Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп планує після інавгурації оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповів виданню неназваний майбутній співробітник адміністрації Трампа, обраний президент хоче оголосити нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією. Таким рішенням він підкріпить будівництво прикордонної стіни і направлення на кордон додаткових військ.

Співрозмовник Reuters уточнив, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.

За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.

Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.