Трамп підтримав право України бити по російській енергетиці, - Зеленський

Зеленський сказав, що під час їхньої зустрічі напередодні Трамп порушив питання про те, що Україна має відповідати на російські удари тим самим. За його словами, Трамп сказав те саме про заводи з виробництва дронів або ракетні бази, хоча у Росії вони добре захищені.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти по енергетиці", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів вглиб Росії, але також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хотів би отримати, щоб прискорити закінчення війни. Однак він не розкрив, про яку саме зброю йдеться.

Удари Росії по енергетиці України

У 2023 році Росія завдавала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, розпочатих ще восени 2022-го. Метою атак було знеструмлення міст і створення гуманітарної кризи взимку. Попри це українська енергосистема витримала завдяки ремонтним бригадам, постачанню обладнання від західних партнерів та заходам із енергозбереження.

У 2024 році РФ відновила тактику масованих обстрілів енергетичних об’єктів, роблячи акцент на генерацію та високовольтні підстанції. Найбільші атаки відбулися у травні, коли ворог завдавав комбінованих ударів ракетами й дронами. Це призвело до суттєвих пошкоджень, зокрема на великих ТЕС і ГЕС. Тоді в Україні було запроваджено аварійні та планові відключення електроенергії.

У 2025 році російські обстріли стали ще інтенсивнішими й системнішими. Ворог намагається максимально підірвати енергетичний потенціал України перед зимовим сезоном, атакуючи не лише великі енергетичні вузли, а й об’єкти газової та теплової інфраструктури.