Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду

Що передувало

Нагадаємо, близько тижня тому Дональд Трамп публічно заявив, що не виключає оголошення в країні урядового "шатдауну". Він наголосив, що якби це сталося, то винними були б демократи.

Також ми писали, що напередодні голосування лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив, що має намір підтримати законопроєкт про фінансування роботи урядових структур.