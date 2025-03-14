Лідер демократів у Сенаті обіцяє не допустити урядового "шатдауну" в США
Лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив про намір підтримати законопроект про фінансування роботи урядових структур США. Таким чином є реальний спосіб не допустити чергового "шатдауну" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я вважаю, що мій обов'язок - зробити найкращий вибір для країни, щоб мінімізувати шкоду для американського народу. Тому я проголосую за те, щоб уряд працював, а не закривався", - сказав Шумер під час свого виступу.
Водночас, лідер демократів розкритикував республіканців за те, що вони наполягають на своєму законопроекті про фінансування уряду до вересня. За його словами, демократи стоять перед вибором: ухвалити пакет, який вони зневажають, або допустити "шатдауну" уряду.
"На мою думку, це взагалі не вибір. Хоча законопроект CR (Резолюція про продовження дії. - ред.) дуже поганий, однак потенційна можливість закриття уряду має набагато гірші наслідки для Америки", - сказав Шумер.
Він повторив аргументи, які висловлювали інші демократи у Сенаті впродовж останніх кількох днів. І попередив, що урядовий "шатдаун" дасть президенту Дональду Трампу і Департаменту ефективності уряду США (DOGE) більше свободи дій для скорочення федеральних витрат.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун сказав, що він не спілкувався з Шумером після обідньої зустрічі з демократами, але зазначив, що їхні "переговори тривають".
"Підтримка Шумером процедурного кроку Республіканської партії вказує на те, що достатня кількість демократів у Сенаті проголосує разом з республіканцями, щоб затвердити законопроект, ухвалений Палатою представників, і запобігти закриття уряду опівночі (за Вашингтонським часом. - ред.)", - припускає CNN.
Урядовий "шатдаун" в США
Урядовим "шатдауном" в США називають ситуацію, коли частина американського уряду вимушено призупиняє роботу через відсутність затвердженого бюджету.
Останній дедлайн для ухвалення фінансування на 2025-й рік завершився 20 грудня 2024 року. Тоді з другої спроби обидві палати Конгресу схвалили законопроект про тимчасове фінансування уряду до 14 березня 2025 року.
Днями лідери Республіканської партії у Палаті представників представили законопроект про тимчасове фінансування уряду США до вересня цього року. Демократи спочатку відмовилися голосувати за цей проект і назвали його "захопленням влади для Білого дому".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.