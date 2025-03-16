Трамп подписал законопроект о финансировании правительства

Что предшествовало

Напомним, около недели назад Дональд Трамп публично заявил, что не исключает объявления в стране правительственного "шатдауна". Он подчеркнул, что если бы это произошло, то виновными были бы демократы.

Также мы писали, что накануне голосования лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что намерен поддержать законопроект о финансировании работы правительственных структур.