Трамп підписав закон Грема про "пекельні санкції" проти Росії

Згідно з публікацією, підписання відбулося у п'ятницю 18 вересня (по Києву вже в ніч на суботу, 19 листопада). Таким чином, закон уже набув чинності.

"Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.

Тим часом Clash Report пише, що документ передбачає наступне:

нові санкції проти диктатора РФ Володимира Путіна, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також російського "тіньового флоту" - нафтових танкерів.

повноваження вводити мита у розмірі до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу (тобто йдеться про Китай та Індію);

мита у розмірі до 500% безпосередньо на російський імпорт;

продовження на п'ять років санкцій проти енергетичного та військового секторів Ірану;

президент отримує право відмовитися від запровадження будь-якого з цих заходів або відкласти їх застосування.

Видання додало, що питання тепер у тому, чи скористається Трамп інструментами тарифної політики, або ж триматиме їх як важіль тиску.