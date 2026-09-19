Трамп підписав закон Грема про "пекельні санкції" проти Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Згідно з публікацією, підписання відбулося у п'ятницю 18 вересня (по Києву вже в ніч на суботу, 19 листопада). Таким чином, закон уже набув чинності.
"Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.
Тим часом Clash Report пише, що документ передбачає наступне:
Видання додало, що питання тепер у тому, чи скористається Трамп інструментами тарифної політики, або ж триматиме їх як важіль тиску.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 17 вересня, Палата представників США остаточно ухвалила законопроект про "пекельні санкції" Грема проти Росії та Ірану. "За" проголосували 252 конгресмени, після чого документ вирушив на підпис Трампу.
На тлі цього голосування Китай заявив, що ухвалені Конгресом США нові санкції проти Росії не мають юридичних підстав та суперечать міжнародному праву. Він зазначив, що співпраця, яку веде Китай, не спрямована проти будь-якої третьої сторони.
Детальний розбір, що включає закон Грема про санкції проти Росії і Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.