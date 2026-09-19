Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Согласно публикации, подписание состоялось в пятницу 18 сентября (по Киеву уже в ночь на субботу, 19 ноября). Таким образом, закон уже вступил в силу.
"Законопроект HR 5334, "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году", разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана", - говорится на сайте Белого дома.
Тем временем Clash Report пишет, что документ предусматривает следующее:
Издание добавило, что вопрос теперь в том, воспользуется ли Трамп инструментами тарифной политики или же будет держать их в качестве рычага давления.
Напомним, в ночь на четверг, 17 сентября, Палата представителей США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" Грэма против России и Ирана. "За" проголосовали 252 конгрессмена, после чего документ отправился на подпись Трампу.
На фоне этого голосования Китай заявил, что принятые Конгрессом США новые санкции против России не имеют юридических оснований и противоречат международному праву. Он отметил, что сотрудничество, которое ведет Китай, не направлено против какой-либо третьей стороны.
Подробный разбор, что включает в себя закон Грэма о санкциях против России и Китая - читайте в материале РБК-Украина.