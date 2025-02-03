ua en ru
Пн, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп погодився призупинити 25% мита на товари з Мексики

Вашингтон, Понеділок 03 лютого 2025 18:38
UA EN RU
Трамп погодився призупинити 25% мита на товари з Мексики Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США негайно призупинять введення 25% мит на товари з Мексики. Таке рішення президент США Дональд Трамп ухвалив після розмови з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.

"Я щойно розмовляв з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно перекинути 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США", - розповів Трамп.

За його словами, мета перекидання мексиканських солдатів - зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у США.

"Ми також домовилися негайно призупинити введення передбачуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бесента і міністра торгівлі Говарда Лютника з високопоставленими представниками Мексики", - зазначив президент США.

Він уточнив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у таких переговорах разом із президентом Мексики, щоб досягти угоди між двома країнами.

Мита на товари з Мексики

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким США вводять 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на китайський імпорт.

У Білому домі наголошували, що такі тарифи діятимуть, "поки криза не пом'якшиться".

Тарифи мають набути чинності вже з 4 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мексика Дональд Трамп
NEWS
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори